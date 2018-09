Schaatsclubs Alphen voeren actie voor 333 meter lange schaatsbaan Leiden

ALPHEN AAN DEN RIJN - Drie schaatsverenigingen willen de gemeente Alphen aan den Rijn alsnog overhalen om 700.000 euro te investeren in een nieuwe schaatsbaan in Leiden.

Schaatsverenigingen De Rijnstreek (Alphen aan den Rijn), Otweg (Boskoop) en VIJK (Koudekerk aan den Rijn) gaan donderdagavond voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering een droogtraining voor het gemeentehuis houden om de gemeenteraad over te halen geld te geven. Olympisch kampioen Mark Tuitert komt helpen.



Leiden wil hulp buurgemeenten

Leiden heeft veertien regiogemeenten, waaronder Alphen, gevraagd te helpen met de financiering van een 333-meterbaan in Leiden. De gemeente wil graag dat zo'n ijsbaan er komt, maar kan alleen een 250-meterbaan betalen. Zo'n baan is vooral voor recreatief gebruik, terwijl een 333-meterbaan voldoet aan de eisen van een volwaardige KNSB-wedstrijdbaan.

Het college van burgemeester en wethouders in Alphen aan den Rijn besloot eerder deze maand niet in te gaan op het Leidse verzoek om 700.000 euro bij te dragen. Omdat het volgens wethouder Gert-Jan Schotanus niet om een 400-meterbaan gaat, is de nieuwe schaatsbaan in Leiden niet onderscheidend genoeg en is de kans op officiële wedstrijden te klein. Ook zijn er in de omgeving voldoende banen die wél 400 meter zijn, oordeelde hij verder. Op 4 oktober staat een commissievergadering van de Alphense gemeenteraad gepland. Dan wordt er ingesproken door de ijsverenigingen.

LEES OOK: Katwijk heeft tonnen over voor nieuwe ijshal in Leiden