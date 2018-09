Even naar de bank? ABN AMRO sluit twee filialen

NOOTDORP - ABN AMRO sluit dit najaar twee filialen, in Nootdorp en Oegstgeest. Volgens de bank regelen klanten hun bankzaken tegenwoordig steeds vaker via de computer en smartphone, waardoor het bezoek aan de bankfilialen al jaren sterk terugloopt.

'De helft van de klanten komt inmiddels niet meer en de andere helft komt gemiddeld nog maar een keer per jaar op een kantoor', zegt Klaas Ariaans, directeur personal banking van ABN AMRO. 'Tegelijk hebben we met onze Financiële Zorgcoach extra oog voor onze oudere en minder mobiele klanten die behoefte hebben aan extra ondersteuning bij hun bankzaken.'

Ook in Nootdorp en Oegstgeest is dat het geval. Daarom gaat het Nootdorpse filiaal aan de Telgang op 30 november dicht, de vestiging in de De Kempenaerstraat in Oegstgeest sluit op 14 december. Wel wil ABN AMRO op beide locaties een geldautomaat achterlaten. Voor de medewerkers zal het besluit geen directe gevolgen hebben: zij gaan bij een ander bankkantoor aan de slag.



Ook andere banken gaan mee in de trend van 'meer doen met minder filialen'. Zo sloot de Rabobank Regio Den Haag dit jaar zijn vestigingen in Voorschoten, Voorburg en aan het Loosduinse Hoofdplein in Den Haag.

