Viering 100 jaar algemeen kiesrecht officieel van start

DEN HAAG - Met de onthulling van een beeld van het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid, Suze Groeneweg, heeft Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib donderdag het startsein gegeven voor de viering van honderd jaar algemeen kiesrecht.

Suze Groeneweg kwam in 1918 in de Tweede Kamer namens de SDAP, een voorloper van de PvdA. Dat was mogelijk doordat een jaar eerder het passief kiesrecht voor vrouwen was ingevoerd. In 1919 werd de wet opnieuw aangepast, zodat vrouwen ook zelf naar de stembus mochten. Van dat recht konden zij voor het eerst gebruikmaken bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1922.

Het algemeen kiesrecht voor mannen bestaat sinds 1917. Daarvoor bepaalden onder meer inkomen, vermogen, opleidingsniveau of maatschappelijke status of iemand naar de stembus mocht of niet.



Naamgenoot aanwezig

Het borstbeeld is van kunstenaar Siemen Bolhuis uit Almere en het krijgt een vaste plek in de Tweede Kamer nabij de Suze Groenewegzaal. De Kamervoorzitter deed de onthulling samen met een 10-jarig meisje dat ook Suze Groeneweg heet. Ook werd de tentoonstelling Ik vier mijn stem'' over 100 jaar algemeen kiesrecht geopend.

