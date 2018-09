Wim Deetman over misbruik kerk: ‘Ze zijn daar de weg kwijt!’

DEN HAAG - Oud-politicus, oud-minister en oud-burgemeester van Den Haag Wim Deetman is er duidelijk over: de cultuur van zwijgen en toedekken over seksueel misbruik in de katholieke kerk moet worden doorbroken. 'In het kerkelijk bestuur heerste een attitude van toedekken, je hangt je vuile was niet buiten'. 'Mensen moeten niet langer zwijgen'. 'Als alles open ligt kun je de ander in de ogen kijken.' Hij zegt dat in het oktobernummer van het maandblad Kerk in Den Haag.

Deetman, nog steeds actief in de Kloosterkerk in Den Haag, deed in 2010 en 2011 onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke kerk in Nederland. Eén van de kritiekpunten van zijn commissie was dat de kerk wist van het misbruik en veel te weinig deed voor slachtoffers. Deetman vindt dat de katholieke kerk wereldwijd het Nederlandse voorbeeld zou moeten volgen om nog iets van de eigen boodschap overeind te houden.

'De paus roept op aangifte te doen van misbruik en tegelijkertijd wordt in Australië gesteld dat het biechtgeheim gehandhaafd wordt voor dienaren van de kerk. Dat is dus een vrijbrief. Ze zijn daar de weg kwijt!'



'U kunt me wat!'

Deetman geeft geen interviews meer over misbruik in de Nederlandse kerkprovincie, 'Alles is wel zo'n beetje gezegd.' Maar voor het Haagse kerkelijk maandblad maakt hij toch een uitzondering. Vanwege Den Haag waar hij burgemeester is geweest en waar hij nog steeds kerkelijk betrokken is. En ook vanwege de actualiteit. De blijvende stroom slecht nieuws uit bijvoorbeeld de VS, Australië en Duitsland.

Veel slachtoffers hebben onherstelbare schade opgelopen. 'Er zijn er van wie het leven verwoest is, dat moeten we goed beseffen'. 'Dan ben je er niet met excuses, vergeving en gebed'. Als dat het enige antwoord is, vergroot je als kerk niet je geloofwaardigheid. De slachtoffers zeggen dan: U kunt me wat!'