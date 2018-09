Nuon Solar Team Delft terug aan kop met zonneracer Nuna9s

DELFT - Na een turbulente start van de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika is het Nuon Solar Team uit Delft terug aan de kop van de wedstrijd. Kort na de start van de zesde etappe werd team Tokai uit Japan voorbijgestreefd.

Het Delftse team maakte een vliegende start, mede dankzij de nieuwe 'intelligent cruise control'. Dat systeem houdt rekening met het berglandschap en verkeer, waardoor de zonne-auto Nuna9S zo energiezuinig en effectief mogelijk kan rijden.

'Onze zonnewagen kan met een radar en routedata haar omgeving herkennen', aldus Technisch Manager Rintati Roza. 'Nuna ziet bergen aankomen en kan haar instellingen en snelheid daar autonoom op aanpassen. Dit doet de auto nog voordat de coureur een helling ziet aankomen.'



Koppositie

Het team van de TU Delft verdedigt de wereldtitel tijdens deze race voor zonnewagens. Tijdens de eerste etappes raakte de zonnewagen in een slip. Daarna werden de teams in het basiskamp 's nachts overvallen door een zware storm, die de Nuna9S wonderwel ongeschonden doorkwam. Wel raakten enkele leden van het Nuon Solar Team hun bagage kwijt. Dinsdag raakte het team zijn eerste plaats in het klassement kwijt, als gevolg van technische problemen met de zonne-auto. Nadat die werden opgelost, kwam de koppositie weer in zicht.

De bedoeling is om met de zonneracer over twee dagen - na in totaal acht etappes - zaterdag aan te komen in Kaapstad.



