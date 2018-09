Stadhuis Den Haag moet in 2040 klimaatneutraal zijn

DEN HAAG - De gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de rijksoverheid willen dat een groot gedeelte van het stadhuis van Den Haag, het provinciehuis en verschillende ministeries in het centrum van de residentie vanaf 2040 klimaatneutraal zijn. Vandaag werd daar een afspraak over ondertekend.

De Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) noemt het akkoord: 'Essentieel voor de toekomst van de steden.' Mede-ondertekenaars van het akkoord zijn onder andere de SER, de politie en BAM Bouw en Vastgoed. Volgens Van Tongeren zijn die organisaties 'essentieel om het doel te behalen'.

Het plan om in 2040 klimaatneutraal te zijn is onder andere ontworpen om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast denken de ondertekenaars dat er uiteindelijk op jaarbasis 65.000 gigajoule aan energie kan worden bespaard. Dat is ongeveer 1,8 miljoen kubieke meter gas.

