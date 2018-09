Allahoe akbar-schreeuwer is weer vrij en wordt niet vervolgd

Het arrestatieteam in de Telexstraat in Den Haag. Foto: Regio15

DEN HAAG - De 22-jarige man die woensdag aan de Haagse Telexstraat werd opgepakt door een speciale eenheid van de politie, is weer vrij. Na onderzoek concludeert de politie dat de man uit Zoetermeer niets strafbaars heeft gedaan. De man had een gasfles met lachgas bij zich en zou 'Allahoe akbar' hebben geschreeuwd.

De man zat in zijn auto toen een voorbijganger opmerkte dat hij een grote gasfles had die een sissend geluid maakte. Ook schreeuwde de man en draaide hij harde muziek. De getuige belde de politie. Omdat de situatie als 'bedreigend' werd ingeschat, werd groot uitgerukt.

Een deel van de Telextraat, niet ver van station Den Haag Moerwijk, werd afgezet. Een benzinestation in de buurt werd ontruimd en personeel van een bedrijfspand werden geëvacueerd. Explosievenexperts van de politie onderzochten de auto en de man werd door een speciale eenheid aangehouden en afgevoerd.



Lachgas

De man uit Zoetermeer is verhoord en de politie onderzocht de gasfles. Daar bleek lachgas in te zitten en dat is niet strafbaar. 'Er zijn op dit moment geen aanwijzingen die in de richting van terrorisme wijzen', laat de politie weten. De man is vrijgelaten. Wat hij precies heeft geschreeuwd en waarom is niet bekendgemaakt.