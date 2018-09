Deel dit artikel:













Wegafsluitingen Westland vanwege Rijk Zwaan Loop Hardlopen

WESTLAND - Weggebruikers in en rond het Westland zullen zaterdag rekening moeten houden met wegafsluitingen en omleidingen in verband met de Rijk Zwaan Loop. Het is alweer de negentiende keer dat deze hardloopwedstrijd wordt georganiseerd.

De start en finish van het hardloopevenement zijn in het centrum van 's-Gravenzande. Er zijn vier afstanden: 10 Engelse Mijl (16,1 kilometer) of 5 kilometer, en voor de schooljeugd zijn er de 1 kilometer of 500 meter. Bij de langste afstand zullen er verschillende waterposten en tijdwaarnemingsklokken staan. Grote delen van 's-Gravenzande en Maasdijk zullen tussen 13.00 en 16.30 uur slecht bereikbaar zijn. Daaronder zijn onder meer het Marktplein en een deel van de Langestraat, tussen de Gasthuislaan en de van Geeststraat. Ook worden de diverse parcoursen tijdens de doorkomsten van de lopers afgesloten voor het verkeer.