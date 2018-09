Armeens gezin dat uitgezet moet worden opgevangen in kerk in Katwijk

Hayarpi tijdens een demonstratie in Katwijk | Foto: ANP

KATWIJK - De Armeense jonge vrouw Hayarpi heeft met haar ouders, broer en zus kerkasiel gekregen in Katwijk. Ze hopen op deze manier uitzetting voorlopig te voorkomen. De laatste procedure van het gezin werd deze zomer afgewezen.

De 20-jarige Hayarpi dreigt met haar ouders, haar broer Warduhi (19) en zusje Seyran (14) te worden uitgezet naar Armenië. Het gezin verbleef de afgelopen negen jaar in Nederland. Woensdag demonstreerden ongeveer honderd mensen tegen hun uitzetting. Op de demonstratie sprak Hayarpi de aanwezigen toe en droeg ze een gedicht voor. Ze riep de politiek op tot een pardon voor de ongeveer 400 kinderen die met uitzetting worden bedreigd.



Gezin moet tot rust komen

De demonstratie werd georganiseerd door De Goede Zaak en Defence for Children. Bij de bijeenkomst was volgens de woordvoerder van De Goede Zaak ook een lokaal raadslid van de ChristenUnie aanwezig die haar steun uitsprak voor Hayarpi, die zelf ook lid is van die partij.

Volgens Esther van Dijken van de PvdA, die zich ook inzette voor een verblijfsvergunning voor de kinderen Lili en Howick, is het gezin woensdagavond 'opgevangen in de kerk om tot rust te komen'. Het initiatief kwam daarbij van de dominee, die hun aanbood naar de kerk te komen waar ze lid van zijn. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt omwille van de privacy niet op individuele zaken in te kunnen gaan.