Verdachte moord Alphen is zakenpartner van het slachtoffer Onderzoek na vondst lichaam | Foto: Omroep West

ALPHEN AAN DEN RIJN - De man die vastzit voor betrokkenheid bij de moord op een 54-jarige man uit het Zeeuwse Dreischor is de zakenpartner van het slachtoffer. Dat bevestigen verschillende bronnen aan Omroep West. De 58-jarige verdachte uit Alphen aan den Rijn is dinsdag opgepakt. Op 3 augustus werd het slachtoffer gevonden in een pand in Alphen aan den Rijn waar de twee hun bedrijf hadden.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

De verdachte is dinsdagochtend opgepakt en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en hoort dan of hij langer vast blijft zitten. Mogelijk komt er dan ook meer informatie naar buiten over de zaak. Op 3 augustus werd het lichaam van het 54-jarige slachtoffer gevonden in zijn bedrijfspand aan de Ondernemingsweg in Alphen aan den Rijn. Hij runde een communicatiebedrijf samen met de verdachte en had sinds kort een bed and breakfast in het plaatsje Dreischor Zeeland, samen met zijn vrouw. De politie maakte na de vondst van het lichaam bekend dat het om een misdrijf ging.

Dagenlang onderzoek In het pand aan de Ondernemingsweg werd dagenlang onderzoek verricht. Ook deed de politie een passantenonderzoek; honderden voorbijgangers in de buurt van de Ondernemingsweg werden aangesproken door agenten. Dat leverde enkele tips op. Een medewerker van het communicatiebedrijf dat het slachtoffer en de verdachte samen runden, zegt 'geen enkele mededeling te doen over de zaak'. 'Ik kan niet bevestigen en niet ontkennen dat mijn directeur vast zit,' zegt hij.