Kenny en Yordi Teijsse doen bekerloting voor Noordwijk en ADO Den Haag Kenny (links) en Yordi Teijsse | foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Kenny en Yordi Teijsse doen komende zaterdag om 23.00 in het Fox Sports-programma 'De Eretribune' de loting voor de volgende ronde van de KNVB-beker. ADO Den Haag en Noordwijk zijn als enige clubs in de regio door naar de tweede ronde. De wedstrijden in die ronde zullen plaatsvinden op 30 en 31 oktober en 1 november 2018.