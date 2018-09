Ruzie met de buren, problemen met uw huurbaas? De wijkrechter biedt straks uitkomst

DEN HAAG - Den Haag krijgt een wijkrechter. In oktober start een proef van de rechtbank Den Haag en de gemeente in de wijk Escamp. Wie een burenruzie heeft die onoplosbaar lijkt of een conflict met de woningbouwvereniging, kan de hulp van deze rechter inroepen.

Een 'zitting' bij de wijkrechter moet een laagdrempelige manier worden om ruzies en conflicten op te lossen die anders maar blijven smeulen, zo is het idee. Waar veel mensen de gang naar de rechter niet maken vanwege kosten, of omdat ze simpelweg niet weten hoe het werkt, moet een wijkrechter uitkomst bieden.

'Met deze pilot komen we aan die belemmeringen tegemoet: de rechter komt de wijk in, dichtbij de mensen. Met lage kosten', vertelt burgemeester Pauline Krikke. 'Je kunt het vergelijken met de Rijdende Rechter, die we allemaal wel van televisie kennen.'



Eerst praten

Drie rechters van de Haagse rechtbank houdt een spreekuur in het stadsdeelkantoor, wijk- of buurtcentrum. In een gesprek wordt geprobeerd om het probleem op te lossen.

Lukt dat niet, dan doet de rechter uitspraak. Net als bij een echte rechtszaak is er ook een griffier bij. Een advocaat is niet nodig. Een 'zitting' bij de wijkrechter kost 39,50 euro.



Groningen en Rotterdam

Op verschillende plekken in Nederland hebben ze al een wijkrechter. Zo heeft Groningen een 'spreekuurrechter' en kunnen Rotterdammers met hun problemen terecht bij de 'Rotterdamse regelrechter'. Naar aanleiding van de proef in Groningen had D66 in de Haagse raad gevraagd of er ook in Den Haag mogelijkheden waren voor zo'n proef.

De proef duurt tot januari 2020. Als die een succes wordt, dan overweegt Krikke om in meer stadsdelen een wijkrechter in te zetten.