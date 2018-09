Veel werkzaamheden in Den Haag maar ... 'niet meer dan normaal’

DEN HAAG - Het zal voor veel mensen herkenbaar zijn: ergernis over de wegopbrekingen in de stad. In Den Haag wordt op veel plekken gewerkt en moeten automobilisten, fietsers en voetgangers vaak omleidingsroutes gebruiken. Maar volgens de gemeente Den Haag zijn er niet meer werkzaamheden aan de gang dan normaal. 'Het zijn er veel, maar niet meer dan anders', zegt Roy van der Zwan van de gemeente Den Haag.

Rondom de Scheveningseweg is er bijvoorbeeld veel overlast. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de tramrails. Automobilisten die via de Professor B.M. Teldersweg de stad in moeten of via de Johan de Wittlaan er uit willen, moeten geduld hebben.

'Ik rij om via Scheveningen', vertelt een automobilist. 'Dat betekent extra reistijd voor mij.Vervelend maar niets aan te doen.' Een andere bestuurder baalt ook van de omleiding. 'Het vervelende is dat de weg bij de Sportlaan ook dicht is. Het is irritant, maar ik hou er inmiddels rekening mee.'



Business as usual

Niet alleen bij de Scheveningseweg en de Sportlaan wordt gewerkt, ook op veel andere plekken in de stad zijn opbrekingen en omleidingen. Volgens de gemeente Den Haag is dit business as usual. 'Ik kan mij het gevoel van mensen voorstellen dat er veel werkzaamheden zijn', zegt Van der Zwan. 'Maar het is niet zo. Wel merken we dat er meer verkeer op de weg is omdat het economisch goed gaat. Daarom stappen meer mensen in de auto.'

Ook het toegenomen aantal gele informatieborden speelt een rol, zegt Van der Zwan. 'We merkten dat weggebruikers meer behoefte hebben aan informatie. Daarom zijn we meer gele borden gaan plaatsen. Daardoor kunnen mensen het idee hebben dat er veel aan de hand is in Den Haag. Lastig is wel dat sommige mensen niet doen wat er op de borden staat en adviesroutes niet nemen. Daardoor ontstaat extra drukte.'

'We stemmen op elkaar af'





Het idee dat wegwerkzaamheden niet goed op elkaar afgestemd worden, is onterecht. Van der Zwan: 'We proberen er juist zoveel mogelijk aan te doen om alle opbrekingen af te stemmen. Daar letten we heel precies op. We proberen bovendien zoveel mogelijk werk te combineren zodat de overlast beperkt blijft.'

De komende tijd staat nog een aantal grote projecten op de rol. Vanaf maart volgend jaar gaat de Koningstunnel voor zeven maanden dicht. Ook start volgend jaar de herinrichting van de Erasmusweg. Van der Zwan: 'Er staat dus nog steeds behoorlijk wat op stapel. Automobilisten moeten dus goed blijven opletten en de aanwijzingen op de gele borden volgen.'