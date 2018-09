‘Koop dit, koop dat!’ In 2020 heeft Den Haag een reclamemuseum

DEN HAAG - Onder de naam Design Museum Dedel wordt er in 2020 een reclamemuseum aan de Prinsegracht in Den Haag geopend. Het voormalig Van Stockum’s Veilingenpand gaat het museum herbergen.

'We hebben 70.000 á 80.000 affiches uit de periode tussen 1880 en 1980', zegt museumdirecteur Almar Seinen over het initiatief. 'Advertenties, posters met allerlei meningen erop of politieke affiches. We hebben het allemaal.'

Seinen heeft een logische verklaring voor het oprichten van het museum. 'Soortgelijke musea zijn allemaal gesloten. Daarnaast doen bestaande musea niets met de collecties die ze hebben.'



Auteur en verzamelaar is initiator

Het museum is een particulier initiatief van de in 2017 opgerichte stichting Huis Dedel. Groot initiator is Martijn Le Coultre. Auteur van verschillende boeken over reclame-uitingen en bekend verzamelaar van reclameaffiches.

De stichting is verantwoordelijk voor het kopen van het Rijksmonument Dedel aan de Prinsegracht en beheert de reclamecollecties van verschillende andere stichtingen. Ze werken daarnaast nauw samen met Reclamearsenaal. Die organisatie beheert het erfgoed van de Nederlandse reclamewereld.



Immense collectie

De collectie is daardoor immens en er moeten keuzes worden gemaakt van wat er wordt getoond. Het maakt de museumdirecteur niet minder enthousiast. ‘De jaren 1880-1980 die we als leidraad hebben gekozen is een grove scheiding. We hebben ook spul uit die jaren ervoor en erna. Maar in de jaren 1880 werd het affiche groot en in de jaren tachtig nam het fenomeen weer langzaam af.’

Daarna vervolgt Seinen met dezelfde bezieling: 'We hebben verschillende reclame-uitingen. Van posters met 'koop dit, koop dat', tot en met alle reclame die Publex heeft gemaakt op NS-stations. We hebben bijvoorbeeld ook alles van de bekende en net overleden designer Anthon Beeke.'





Bibiliotheek en mediatheek

Het museum moet ook een kenniscentrum worden waarin wetenschappers onderzoek kunnen doen en hobbyisten hun ei kwijt kunnen. 'In het pand komt een bibliotheek en mediatheek waarin mensen zich kunnen verdiepen', verklaart Seinen. 'We maken daarnaast tentoonstellingen die we exploiteren over de hele wereld.'

Design Museum Dedel dankt zijn naam dus aan pand Dedel aan de Prinsegracht 15. Ooit in de zeventiende eeuw ontworpen door de befaamde architect Pieter Post in opdracht van Willem Dedel, advocaat en griffier van de Staten van Holland. 'Een schitterend monument', noemt Seinen het. 'Het is een goed bewaarde tijdscapsule. De afgelopen 120 jaar is er op wat klein onderhoud en het vervangen van het dak amper iets veranderd. Geen muur is vorige eeuw doorbroken.'



Rococo-trap

'Om het heel plat te zeggen', vervolgt de museumdirecteur zijn verhaal over het pand. 'We geven het pand terug aan het publiek. Het gebouw stamt uit 1640, er zijn rond 1740 en 1880 twee grote verbouwingen geweest. In 1900 kwam Van Stockum erin. Bijzonder is dat er een oude Rococo-trap te zien is die normaal alleen in staatgebouwen voorkomt. Uniek!' Ook voor liefhebbers van oude interieurs is het museum straks het bezoeken waard.'

