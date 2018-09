'Seks op school': Haagse Hogeschool onderzoekt seksfilmpje

DEN HAAG - De Haagse Hogeschool doet onderzoek naar het uitlekken van een seksfilmpje. Daarop zou te zien zijn dat een stel seksuele handelingen verricht op de hoofdvestiging. 'Onbetamelijk gedrag', noemt een woordvoerder van de school het.

Hij zegt 'vrij zeker' te zijn dat het seksfilmpje is opgenomen in het hoofdgebouw van de Haagse Hogeschool. 'We weten nog niet om wie het gaat. Als we daar achter komen, dan zullen we maatregelen nemen.'

De woordvoerder benadrukt wel dat het 'heel moeilijk is te achterhalen om wie het gaat'. Bovendien is nog niet duidelijk of de twee personen, vermoedelijk een man en een vrouw, in het filmpje daadwerkelijk seksuele handelingen verrichten.



Docent en student

Op social media gaan geruchten dat het om een docent en een student gaat, maar volgens de woordvoerder zijn daar geen aanwijzingen voor. Mocht er wél een leraar betrokken zijn bij het voorval dan volgt een disciplinaire maatregel.

LEES OOK: