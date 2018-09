Politiek blijft teleurgesteld in beknibbelen op Haagse buslijnen

DEN HAAG - Een flink deel van de Haagse gemeenteraad blijft teleurgesteld in het schrappen of inkorten van een aantal buslijnen door Den Haag. Maar het is nu te laat om er nog iets aan te veranderen. Dat werd donderdagmorgen duidelijk tijdens een debat over de vervoersplannen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de HTM voor komend jaar.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat er in de politiek en de stad grote onrust was ontstaan door het schrappen en inkorten van een aantal lijnen, zoals 23 (richting Kijkduin) en 18 (naar het Benoordenhout). Hoewel de HTM enigszins tegemoet is gekomen aan de bezwaren, is de politiek toch nog niet tevreden over de gang van zaken. Veel partijen zijn van mening dat het Benoordenhout en Kijkduin er nog steeds te bekaaid afkomen.

Volgens VVD-raadslid Det Regts loopt er nu iedere dag 'nog een hele stroom mensen' in het Benoordenhout naar de bushalte. 'En hoe moet het straks met al die bezoekers van de Japanse Tuin als lijn 18 wordt geschrapt?', vroeg zij zich af. 'Laat de wethouder die mensen niet in hun hemd staan?'



Houtje-touwtje

PVV-woordvoerder Addie Wisse maakte zich weer vooral zorgen om de mensen aan de andere kant van de stad. 'Lijn 23 moet het hele jaar door naar Kijkduin blijven rijden.' Ook Michel Rogier van het CDA ziet daar grote problemen ontstaan. Want de bus gaat straks alleen nog maar in het weekeinde en een paar weken in de zomer naar de badplaats. 'Houtje-touwtje. Terwijl er in het gebied waar die bus doorheen rijdt straks alleen nog maar meer woningen bijkomen. Het ov hier weghalen is zonde.'

Andere partijen als 50PLUS en ChristenUnie/SGP maken zich ook zorgen. Zij vinden dat een stad als Den Haag een fijnmazig ov-netwerk nodig heeft.



'Verlengd lokaal bestuur'

Tijdens de discussie bleek ook weer dat Den Haag nog steeds moeite houdt met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, die over het openbaar vervoer gaat. Veel raadsleden vinden dat de stad tekort wordt gedaan en missen ook invloed van de lokale politiek én burgers. 'Hier wordt niet het belang van de stad gediend, maar het belang van de metropoolregio. We moeten stoppen met deze vorm van verlengd lokaal bestuur', aldus Wisse van de PVV.

Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP: 'We horen te vaak van de metropoolregio nee of we hebben er kennis van genomen. Knokt de regio wel hard genoeg voor onze reizigers?'



Portemonnee trekken

Wethouder Robert van Asten (D66, vervoer) zei direct dat hij hoop van partijen dat de dienstregeling nog kan worden aangepast, wilde temperen. De periode dat er nog aan de plannen kan worden geknutseld is voorbij. Bovendien, verklaarde hij: als Den Haag meer buslijnen wil, moet de stad daarvoor de portemonnee trekken.

'Ik laat het liefst ook zelf bussen naar alle wijken rijden. Maar de capaciteit is beperkt, dus is het schipperen.' Wel gaat hij nog met bewoners van het Benoordenhout in gesprek om te kijken of er andere manieren van vervoer mogelijk zijn. 'Maar het behoud van lijn 18 zit er niet in. Het jaarplan is al vastgesteld.'