Jeroen Dijsselbloem: ‘Ik kan nog niet naar Griekenland op vakantie’

DEN HAAG - Oud- minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem boekt voorlopig geen vakantie naar Griekenland. Volgens de oud-minister en voorzitter van de Eurogroep heeft het populaire vakantieland 'hele radicale, enge clubjes die aanslagen plegen'. Dat zegt hij in de talkshow FRITS! op TV West.

Dijsselbloem ontving in de periode van zijn voorzitterschap een bombrief, net als de Duitse minister van Financiën en Het Internationaal Monetair Fonds in Amerika. 'Gelukkig zijn deze bombrieven onderschept. In Parijs en Athene zijn ze wel afgegaan. Dus dat maakt het ingewikkeld om naar Griekenland op vakantie te gaan', grapt de oud-minister in de talkshow.

Van 2012 tot 2017 was Jeroen Dijselbloem minister van Financiën. Van 2013 tot begin dit jaar was hij voorzitter van de Eurogroep. Griekenland verkeerde in 2015 in grote financiële problemen, Dijsselbloem nam toen harde maatregelen tegen het land. De economie kreeg het zwaar te verduren waardoor één op de vijf Grieken thuis kwam te zitten.



Beveiliging voor Dijsselbloem in Griekenland

Drie jaar na het ingrijpen van Dijsselbloem gaat het beter met de Griekse economie maar dat maakt hem daar niet populair. Begin dit jaar reisde hij af naar het land en moest daar stevig beveiligd worden. In talkshow FRITS! laat hij verder weten dat hij in Nederland niet beveiligd hoeft te worden en hij zich veilig voelt.

