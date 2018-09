Nationale ombudsman deelt stroopwafels uit in Naaldwijk

NAALDWIJK - De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, bracht donderdagochtend een bezoek aan Westland. Voor de gelegenheid werd een huiskamertje neergezet nabij het busstation aan de Verdilaan in Naaldwijk. Zo hoopt de organisatie achter de ombudsman meer bekendheid te krijgen in de regio.

Voor sommigen is de ombudsman misschien wel het laatste redmiddel tegen een stroperige overheid. Hoeveel klachten er vanuit de gemeente Westland komen, is niet precies te zeggen, meldt mediapartner WOS. Wel duidelijk is dat er sinds 1 januari 2017, in totaal 55 klachten over de gemeente Westland zijn binnengekomen.

De ombudsman (of ombudsvrouw) is een onpartijdige klachtenbehandelaar die zowel gevraagd als ongevraagd onderzoek doet naar hoe de overheid zich gedraagt ten opzichte van burgers.