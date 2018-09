Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ergens in Naaldwijk is het al kerst Kerstpakketen inpakken op de sociale werkplaats (Beeld: WOS)

NAALDWIJK - De thermometer tikte deze donderdag vrolijk de 22 graden aan en Sinterklaas is nog bezig met het volladen van zijn stoomboot, maar nu al is de sociale werkplaats Patijnenburg in Naaldwijk omgedoopt in kerstsferen. Op de inpakafdeling worden gretig kerstpakketten gevuld.

Medewerkers Michiel Enthoven en Pleun Poot werken aan de order van een groot uitzendbureau in Zuid-Holland, meldt mediapartner WOS. Een deel van het uitzendpersoneel vertrekt binnenkort naar het land van herkomst en krijgt dan een kerstpakket mee. Daarom moeten die pakketten nu al ingepakt worden bij Patijnenburg. Michiel vult de dozen met papiervulling, een boekje en een tas. Pleun neemt de waterfles, een bierflesje, een broodtrommel en cosmetica voor zijn rekening. 'Een beetje vroeg', noemt vuller Pleun het werken met kerstpakketten, maar hij snapt het wel. 'Als het een groot bedrijf is, dan moet het op tijd af zijn.' LEES OOK: Extra kerstconcerten O'G3NE in Kurhaus