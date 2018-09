50 jaar dialyse in HMC Westeinde: duizenden levens gered

DEN HAAG - Het is groot feest in het HMC Westeinde-ziekenhuis in Den Haag. De dialyse-afdeling bestaat vijftig jaar. Ten tijde van de opening door koningin Juliana in 1968 was deze afdeling één van de eerste centra waar nierpatienten konden dialyseren.

De technische ontwikkeling in de dialysetechniek heeft veel levens gered, beaamt nefroloog-internist Oanh Thang. Vroeger werd de dialyse vooral gebruikt als overbrugging tot aan een niertransplantatie, maar nu is dialyse vooral een chronische behandeling geworden. 'Mensen komen drie keer per week naar het ziekenhuis om te dialyseren of doen het thuis, waardoor de patiënten meer de regie voeren over hun eigen behandeling', aldus Thang.

Olaf Briejer is nierpatient en begon in 1983 met dialyseren. Later kreeg hij meerdere keren een donornier, maar keer op keer stootte zijn lichaam de nieren af. Nu dialyseert hij thuis. 'Het is erg zwaar, maar het geeft veel vrijheid', vertelt Briejer. 'De vooruitgang in dialysetechniek is erg belangrijk, anders was ik er nu niet meer geweest. Ik mag heel blij zijn als ik de zestig haal.'



Draagbare kunstnier

Nefroloog Thang durft niet te zeggen of de technische vooruitgang de komende tijd zo groot zal zijn dat nierpatiënten over vijftig jaar een draagbare kunstnier hebben. Olaf Briejer hoopt ondanks de complicaties bij de vorige keren toch weer op een donornier. 'Met een nieuwe nier kan ik de zeventig misschien halen en zou ik nog mijn kleinkinderen kunnen meemaken.'

