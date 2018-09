Deel dit artikel:













Vestiging Parnassia ontruimd na brand Een aantal mensen moest worden behandeld vanwege rookvergiftiging. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij een vestiging van GGZ-instelling Parnassia aan de Nectarinestraat in Den Haag heeft donderdagavond korte tijd brand gewoed. In het gebouw zit een gesloten psychiatrische afdeling. Volgens de brandweer heeft een bewoner een stapel kranten in brand gestoken onder een ventilatiekanaal.

Dat gaf een hoop rook die zich snel verspreidde. Een aantal mensen heeft de rook ingeademd. De mensen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Daarvoor werden meerdere ambulances en de traumahelikopter opgeroepen. Bewoners en personeel van de vestiging moesten allemaal naar buiten, maar konden na een half uurtje weer terug naar binnen. De politie heeft één aanhouding verricht. Onduidelijk is nog of diegene de brandstichter is.