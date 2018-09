Deel dit artikel:













West Wekker: 10 jaar Haags Oktoberfest en de Fietsweek gaat van start Louis van Gaal als trainer van Bayern München tijdens het Oktoberfest. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - Goedemorgen! Voor de tiende keer wordt in Den Haag het Oktoberfest gevierd. En in het kader van de Fietsweek debatteert wethouder Van Asten met Hagenaars over de fietsveiligheid.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Haags Oktoberfest is toe aan zijn tiende editie. Op de Grote Markt kunnen liefhebbers vandaag en morgen aan de lange biertafels aanschuiven. Wie in traditionele Beierse of Oostenrijkse klederkracht - dus in dirndl of lederhose - komt, krijgt gratis toegang.

In Den Haag begint vandaag de Fietsweek, die voor de tweede keer wordt gehouden. Als thema is gekozen voor 'fiets veilig!' In het Museum voor Communicatie gaat wethouder Robert van Asten om 16.30 uur in debat met Hagenaars en deskundigen.

Het weer: Er zijn wolkenvelden, maar we krijgen ook wel weer de zon te zien. Bij een matige aan de kust (vrij) krachtige noordenwind wordt het ongeveer 16 graden.



Er zijn wolkenvelden, maar we krijgen ook wel weer de zon te zien. Bij een matige aan de kust (vrij) krachtige noordenwind wordt het ongeveer 16 graden. Ga je met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog weten:

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest doen Alphenaar Willem Stougie en Jochem Molenaar uit Aarlanderveen mee met het EK voor beroepen. Zij komen uit op het onderdeel tuinaanleggen. Zaterdag horen ze op welke plek ze zijn geëindigd.

Het is Dress Red Day. Daarom heeft het HagaZiekenhuis vandaag extra aandacht voor hart- en vaatziekten, omdat één op de drie Nederlandse vrouwen aan zo'n afwijking overlijdt. Van 11.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 13.30 uur geeft cardioloog dr. Cora Hamelinck-van Tol een lezing in het auditorium. Toegang is gratis.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald.

