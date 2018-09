Kickbokser Donovan vol vertrouwen voor Glory 59: 'Ik ga sowieso winnen'

'Ik hoop gewoon dat-ie doet waar hij goed in is. En als hij dat doet, dan moet dit een kat in het bakkie zijn. Met alle respect voor zijn tegenstander', zegt Henk Wisse, de vader van Donovan. Hij bracht zijn zoon als klein jochie in aanraking met de sport. En dat Donovan zaterdag op een groot podium mag staan, maakt hem ongelooflijk trots.

'Dit is waar we al zo lang mee bezig zijn', vertelt Henk met een glimlach. 'We zijn echt heel blij. Hij heeft het podium gekregen en nu komt het moment waarop hij het waar moet gaan maken.' Donovan ziet ook dat zijn vader straalt. 'Hij heeft mij de afgelopen jaren stappen zien maken en heeft daar ook veel energie in gestopt. Hij is echt trots.'



Toekomst

Zaterdag is het grote moment daar, maar vader Henk gaat niet met samengeknepen billen niet in de ArenA zitten. 'Gezonde spanning is er natuurlijk altijd wel een beetje.' Hij verwacht dat zijn zoon ooit een hoofdact zal zijn op het Glory-evenement. 'Als hij zo door blijft gaan, dan zie ik hem dat binnen nu en twee jaar wel krijgen.'

