Dutch Pro Wrestling viert jubileum: 'Een schouwspel, bedoeld als vermaak'

DEN HAAG - Tien jaar terug begon Marco Kriek (45) een eenmanszaak, met als doel om professioneel worstelen in Nederland op een hoger niveau te brengen. Komende zaterdag is de jubileumshow van Dutch Pro Wrestling. 'Het is niet de bedoeling mensen voor de gek te houden, maar ze juist mee te voeren in wat wij laten zien', legt de Haagse oprichter uit.

Kriek - beter bekend onder het alter ego Mark Kodiak - miste structuur in de organisatie van worstelshows. Dus verzamelde hij een team van mensen om zich heen met dezelfde passie voor professioneel worstelen. Onder de naam Dutch Pro Wrestling (DPW) werd Poeldijk de plaats van handeling.

'De afgelopen tien jaar is heel snel gegaan', vertelt Kriek. 'We hebben altijd als motto gehad om professioneel worstelen groot te maken in Nederland. Maar zonder negatief te willen zijn, dat gaat nooit lukken. Het is ook moeilijk als je geen budget hebt. En het leeft ook niet echt op tv. Ons motto is nu geworden: we willen het onder de aandacht blijven brengen.'



Hulk Hogan en The Rock

Hulk Hogan en Dwayne 'The Rock' Johnson. Inmiddels verworden tot filmsterren en beroemdheden, maar groot geworden met professioneel worstelen. Of 'showworstelen', zoals het ook wel wordt genoemd. Verreweg het grootste bedrijf op dit gebied is het Amerikaanse WWE (World Wrestling Entertainment), dat wereldwijd door miljoenen mensen wordt bekeken en bezocht.

Over pro wrestling bestaan veel misverstanden. Ja, de winnaars van een wedstrijd zijn van tevoren al bepaald. Maar nee, het is zeker niet allemaal nep wat er in de worstelring gebeurt. Niet voor niets zijn er tal van voorbeelden te noemen van worstelaars die zware blessures hebben opgelopen. Door net iets te gevaarlijke acties, met alle risico's van dien, of gewoon door botte pech.



Gespleten tanden en hersenschuddingen

'Om de stunts en technieken onder de knie te krijgen, heb je training nodig en daar gaat heel veel tijd in zitten. Het vraagt veel opoffering. Niet alleen lichamelijk, maar ook psychologisch. Het gaat ook niet altijd goed. Je kneust weleens een rib, je splijt weleens een tand of je loopt weleens een hersenschudding op. Maar het is de bedoeling om letsel te beperken.'

Het ergste dat Kriek naar eigen zeggen zelf is overkomen, was dat hij een tand kwijtraakte tijdens een worstelpartij. Veel pijnlijker voor hem en zijn DPW-kompanen was dat zalencentrum De Leuningjes in Poeldijk drie geleden zijn deuren moest sluiten vanwege de vondst van asbest.



Stoppen of doorgaan?

Toen moest de Hagenaar een keuze maken: stoppen of doorgaan? 'Je bent opeens je ring en je spullen kwijt, het voelt alsof je met lege handen staat', herinnert hij zich.' De reden waarom we door zijn gegaan kan ik niet omschrijven. We hebben een product opgebouwd waarin heel veel mensen plezier hebben gevonden.'

Sindsdien is DPW te vinden bij De Hoekstee in Hoek van Holland. Al bleek het wel een behoorlijke opgave om de vaste fanbase, die in Poeldijk was opgebouwd, binnenboord te houden. 'Het heeft ons een goed jaar gekost om de mensen hierheen te krijgen. Nu is de zaal steeds weer vol. Zaterdag ook, dat weet ik zeker.'



Carrière op het spel

Tijdens de jubileumshow neemt Mark Kodiak het op tegen één van zijn grootste rivalen, Michael Dante. Voor beide zwaargewichten staat hun carrière op het spel, want de verliezer moet zijn worstelschoenen aan de wilgen hangen. 'Het is een schouwspel, bedoeld als vermaak. Mensen moeten met een goed gevoel naar huis gaan. Vergelijk het met een bezoek aan de bioscoop, een theater of een concert.'

Bekijk hieronder een uitgebreide reportage die TV West Sport in 2010 maakte over Dutch Pro Wrestling.



Het voormalig NCRV-programma Man Bijt Hond ging in 2012 op bezoek bij Ron Tiben, die een ernstige spierziekte had en ervan droomde om zelf eens in de worstelring te staan. DPW liet zijn wens in vervulling gaan. Ruim twee jaar later is Tiben (38) overleden.