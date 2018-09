Deel dit artikel:













'Cabrio in brand gestoken in Voorburg' De Peugeot 308 CC brandde helemaal uit. | Foto: District8

VOORBURG - Een geparkeerde auto is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand in de Louis Couperusstraat in Voorburg. Dat gebeurde rond 02.45 uur.

Volgens District8, dat foto's maakte van de autobrand, is het vuur aangestoken. De auto zou bij aankomst van de brandweer al niet meer te redden zijn geweest. Van de Peugeot 308 cabriolet is weinig meer over. De politie onderzoekt de zaak.