Leidse moskee: 'Wij worden onterecht bestempeld als radicaal in wetenschappelijk proefschrift' In een moskee (Foto: ANP)

LEIDEN - De Leidse Imam Malikmoskee is stomverbaasd dat ze als salafistisch wordt bestempeld in een wetenschappelijk proefschrift over de radicale islam in Nederland. De Iraans-Nederlandse Mohammed Nazar Soroush zou op basis van drie jaar onderzoek, onder meer in Leiden, tot ongefundeerde conclusies zijn gekomen. 'Wij zijn niet salafistisch', zegt Abdelhamid Bouzzit van de Leidse Imam Malikmoskee.

Soroush ging voor zijn onderzoek langs bij vrijwel alle streng islamitische centra in Nederland en schetst een onheilspellend beeld van orthodoxe moslims. Aanhangers van het salafisme, een radicale stroming binnen de islam, werken volgens hem de integratie tegen en zijn weinig loyaal aan de samenleving, concludeerde hij. Het proefschrift werd aanvankelijk als betrouwbaar onderzoek in diverse media ter sprake gebracht. In de Tweede Kamer werden op basis van het document zelfs Kamervragen gesteld. De Tilburg University laat onderzoek doen naar de inmiddels omstreden inhoud van het proefschrift. De universiteit heeft meerdere signalen gekregen waardoor twijfels zijn ontstaan over het proefschrift, waar de Iraans-Nederlandse Mohammed Nazar Soroush begin deze maand op promoveerde, meldt Nieuwsuur.

Ongeloof 'Mijn eerste reactie op het onderzoek was dat ik niet kon geloven dat dit een wetenschappelijk onderzoek is geweest', zegt Bouzzit namens de Imam Malikmoskee. 'De onderzoeker spreekt geen Arabisch en slecht Nederlands. Hij heeft zich niet als onderzoeker voorgesteld, maar 'undercover' onze moskee bezocht. Daar zijn geen opnamen van gemaakt, blijkt uit het proefschrift. Thuis heeft de beste man een verslagje geschreven van zijn ervaringen.' Niet alleen de aard van zijn preken zou verkeerd zijn weergegeven, maar zelfs beschrijvingen van het interieur van de moskee kloppen niet. Daardoor is zelfs twijfel ontstaan of onderzoeker Soroush wel daadwerkelijk op locatie is geweest. Bouzzit: 'Ik herken in zijn beschrijvingen niet ons gebouw terug, waar ik al tien jaar kom.' Ik kon niet geloven dat dit een wetenschappelijk onderzoek is geweest Abdelhamid Bouzzit - Imam Malikmoskee

'Wij zijn absoluut niet salafistisch', vervolgt Bouzzit. Hij reageert hij op de beschuldigingen: 'Wij zouden integratie tegenwerken. Wij zouden de Nederlandse samenleving afzweren. We zouden ons afkeren van de democratische rechtsstaat. Iedereen die ons ook maar een beetje kent zal weten dat wij ons juist heel erg voor inzetten deze aspecten.' De Leidse moskee heeft onderzoeker Soroush en de Tilburgse universiteit gesommeerd om het proefschrift te rectificeren.