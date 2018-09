'Na goede tweede helft tegen Vitesse en overwinning tegen Rosmalen voel je je prettiger'

DEN HAAG - Na een goede tweede helft, een punt tegen Vitesse en een 6-0 bekeroverwinning op OJC Rosmalen reist ADO Den Haag zaterdagavond weer met vertrouwen af naar SC Heerenveen. 'Dan voel je je inderdaad een stuk prettiger. Die jongens hebben het goed opgepakt', zegt ADO-trainer Fons Groenendijk een dag voor de wedstrijd over het verwerken van de zevenklapper tegen PSV.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Heerenveen heeft goede spelers, maar er zit ook een beetje twijfel in de ploeg, vanwege de tegengoals. ADO moet gewoon goed zijn, dan ligt er zeker een kans. Heerenveen maakt makkelijk doelpunten, maar krijgt ze ook makkelijk tegen. Het is ook een ploeg waar ieder jaar meer van wordt verwacht. Men verwacht dat ze zo maar even Europees voetbal gaan spelen.'

Vermoedelijke opstelling:

ADO Den Haag start tegen SC Heerenveen met dezelfde elf namen als twee weken geleden tegen PSV. Dat betekent dat Tom Beugelsdijk terugkeert na zijn schorsing tegen Vitesse. Midweeks stond Robert Zwinkels op doel tegen OJC Rosmalen. Indy Groothuizen neemt zijn plek weer over.

Uitgelicht:

Drie jaar geleden speelde ADO Den Haag kort voor de winterstop een uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Die werd met ruime cijfers gewonnen (1-4). Met name het doelpunt van Tom Beugelsdijk mocht er zijn.

Mis niks van SC Heerenveen – ADO Den Haag:

Omroep West is zaterdagavond aanwezig bij SC Heerenveen – ADO Den Haag. Verslaggevers Jim van der Deijl en Pim Markering doen live verslag uit het Abe Lenstra Stadion. De wedstrijd vangt om 18.30 uur aan.