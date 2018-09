Burgemeester Krikke blikt op Radio West terug op roerige zomer

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke blikt vrijdagavond op Radio West terug op een roerige zomer. Tussen 18.00 en 19.00 uur is ze te gast in het programma Studio Haagsche Bluf, gepresenteerd door Ivar Lingen.

Krikke onderbrak deze zomer haar vakantie in Zwitserland nadat ze hoorde dat het Haagse PVV-raadslid Willie Dille een einde aan haar leven had gemaakt. Hoe kijkt Krikke terug op deze heftige gebeurtenis? Daarnaast blikken we terug op afgelopen Prinsjesdag.

Natuurlijk kijken we ook vooruit. In Den Haag wordt honderd jaar vrouwenkiesrecht gevierd en we hebben het over aankomende jaarwisseling. Volgende week discusseert de Haagse gemeenteraad daarover.



Vragen?

Heb je ook een vraag aan de burgemeester, dan kun je die live stellen in de uitzending tussen 18.00 uur en 19.00 uur. Luisteraars kunnen bellen naar 070-3905454 of mailen naar haagschebluf@omroepwest.nl.