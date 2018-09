Zoektocht naar stem van Haagse Harry: Willem en Aad zijn kandidaat

DEN HAAG - Haagse Willem en Aad willen graag Haagse Harry worden. Tenminste, deze Hagenezen zijn twee van de tientallen liefhebbers die zich hebben gemeld om de stem van Haagse Harry te mogen inspreken. 'Het was eigenlijk als een geintje bedoeld', zegt Willem.

Na de oproep handelde Willem 'impulsief' en stuurde hij zijn inzending naar Omroep West. 'Ik dacht: ik stuur gewoon wat op. Tot mijn verbazing werd ik gebeld om in de studio te komen. Ik praat naar eigen zeggen helemaal geen Haags, alleen als ik goed mijn best doe.'

Willem krijgt concurrentie van Aad. 'Ik ben geboren in Den Haag en ben er bijna getogen. Dat Haagse accent verlies je nooit. Ik kan wel netjes praten, maar alleen als het moet. Je bent en blijft altijd Hagenees.'



Ik kan wel netjes praten, maar alleen als het moet Aad - kandidaat

Tientallen aanmeldingen

De zoektocht heeft inmiddels zo'n 35 aanmeldingen opgeleverd. Vrijdag maakte Sjaak Bral deze tussenstand bekend in zijn programma Broodje Bral op Radio West. De stem komt in een documentaire die Omroep West maakt over Harry's geestelijk vader: striptekenaar Marnix Rueb. En voor dit tv-programma zijn we op zoek naar iemand die de stem van Haagse Harry wil worden.

Elke rechtgeaarde Hagenees kent Haagse Harry. En zelfs de meest bekakte Hagenaar heeft het beeld van Marnix Rueb's beroemde creatie weleens op de Grote Markt zien staan. Wil jij jezelf aanmelden of ken je iemand die echt lekkâh Haags lult en geknipt is voor deze nobele taak? Kickûh! Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Van 24 september tot 4 oktober zijn de beste stemmen te horen in Broodje Bral, dagelijks tussen 12.00 uur en 14.00 uur te beluisteren op Radio West. De ontknoping is op 5 oktober, dan maakt Sjaak de winnaar bekend. Die wordt niet alleen wereldberoemd door het inspreken van de stem van onze geliefde Harry, maar krijgt ook een VIP-behandeling op de première. Daarnaast krijg je ook nog eens een cadeau van de makers van de documentaire, Bart Grimbergen en Roel Wijngaards-de Meij.