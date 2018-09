Deel dit artikel:













Ongeluk op N211 in Monster De auto's zijn flink gehavend, de bestuurders bleven ongedeerd. | Foto: Regio15

MONSTER - Op de 's-Gravenzandseweg (N211) in Monster is vrijdagochtend een ongeluk gebeurd. Een personenauto en een bestelbusje botsten door nog onbekende oorzaak achterop een vrachtwagen. Na het ongeluk was de weg een half uur lang in beide richtingen afgesloten.

Een inzittende van de voertuigen is in een ambulance onderzocht, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. De schade aan de auto's is groot. Na het ongeluk werd de N211, de doorgaande route tussen Hoek van Holland en Den Haag, in beide richtingen afgesloten tussen de rotonde op de Koningin Julianaweg tot de rotonde op de Vlotlaan. Na een half uur werd de weg weer vrijgegeven.