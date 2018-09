Drugsrijder verrast door camera in de rechtbank

DEN HAAG - Het is een drukte van belang in de zaal van de politierechter. Er is een camera van de NOS, een verslaggever, een persvoorlichter van de rechtbank en meerdere mensen van het Openbaar Ministerie. Ze lopen de zaal in en uit, terwijl Remco zenuwachtig in de hal zit te wachten. De 25-jarige Westlander is tegen wil en dank in een themazitting van het OM beland over drugsgebruik in het verkeer.

Remco is in maart gepakt onder invloed van drugs. Als zijn naam wordt omgeroepen door de bode, gaat hij schoorvoetend de drukke zaal in. Hij kijkt schuw naar de camera en gaat op het verdachtenbankje zitten. De politierechter stelt hem gerust: 'U komt echt niet beeld en uw naam wordt niet genoemd.' Remco knikt: 'Ach ja, het is goed.'

De politierechter legt uit dat ze de hele ochtend zaken behandelt die over drugsgebruik in het verkeer gaan. En dat de NOS daar een nieuwsitem over maakt. 'U reed in Rijnsburg toen agenten in een politiewagen u zo langzaam de bocht zagen nemen, dat ze het niet vertrouwden. Ze roken een wietlucht en namen een speekseltest bij u af. Toen bleek dat u drugs had gebruikt.'



Knetterstoned

Remco legt uit dat hij een aantal dagen daarvoor cocaïne had gebruikt. 'Dat spul zat nog in mijn bloed.' De rechter noemt de waardes die gemeten zijn: '5,8 mg THC (werkzame stof in cannabis, red.) en 26,3 mg cocaïne en daarmee zit u boven de vastgestelde grens.' De jonge Westlander hoort het aan: 'Die waardes zeggen mij eigenlijk niks. Ik ben echt niet knetterstoned de auto ingestapt.'

De rechter weet genoeg en geeft het woord aan de officier van justitie. Die schraapt zijn keel, gaat staan en kijkt in de camera: 'Drugs en het verkeer gaan niet samen. Het OM is blij met de speekseltest en de nieuwe regelgeving. Wie in de fout gaat kan een stevige straf tegemoet zien....' En zo dondert zijn preek nog even door. 'Deze verdachte is niet de eerste en ook zeker niet de laatste.'



Richtlijnen

Uiteindelijk komt hij toe aan de specifieke zaak van de 25-jarige Remco. 'Hij had behoorlijk hoge scores in de drugstest. De verdachte blowt dagelijks en is al eerder veroordeeld voor rijden onder invloed van drugs. Ik hou me aan de richtlijnen en eis een werkstraf van 70 uur en een intrekking van het rijbewijs van 15 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk.'

Remco hoort het gelaten aan. 'Ja, dat is wel terecht. Het heeft geen zin om er iets tegenin te brengen. Ik heb spijt.' Maar de politierechter vindt de strafeis nogal fors. 'De richtlijnen zeggen niks over de hoeveelheid drugs die is gebruikt. Er is maar één grenswaarde en of je daar nou iets of heel ver boven zit, dat maakt niet uit. Ik wil wel onderscheid maken.'



Donderpreek

Ze legt een werkstraf van 40 uur op en Remco is 12 maanden zijn rijbewijs kwijt, waarvan 6 voorwaardelijk. 'Het was niet de eerste keer, dus u was gewaarschuwd.' Remco knikt, staat op en loopt langs de camera de zaal uit. In de hal zit volgende verdachte te wachten tot hij naar binnen mag. De officier van justitie heeft zijn donderpreek al klaar liggen.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

