Winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk bestaat 55 jaar en gaat op de schop Winkelcentrum In de Bogaard | Foto: Richard Mulder

RIJSWIJK - Winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk bestaat dit jaar 55 jaar. Op 18 september 1963 werden de deuren geopend. Het was één van de eerste speciaal gebouwde moderne winkelcentra in Nederland. Het is ontwikkeld door projectontwikkelaar Reinder Zwolsman, die ook bekend is van De Pier op Scheveningen. Het winkelcentrum werd in 1963 geopend door burgemeester Archibald Bogaardt.

De gemeente Rijswijk vindt dat het winkelcentrum op de schop moet. Met het verdwijnen van Vroom en Dreesmann en andere winkels, als gevolg van de recessie, staat dertig procent van de winkels leeg. Bijna de helft van de omliggende kantoren staat ook leeg. Projectontwikkelaars en de gemeente Rijswijk hebben de handen ineen geslagen om In de Bogaard te renoveren en vooral te verkleinen. Het college van burgemeester en wethouders (VVD, WIJ., D66, GroenLinks) presenteerde op 18 september de eerste plannen om het winkelcentrum niet alleen te halveren, maar ook om er woningen bouwen.

Kleiner en groener Het gebied moet het meest groene stedelijke centrum van Nederland worden. Minder winkels dus, maar meer woningen. Als het aan de projectontwikkelaars ligt, komen er zeker 2000 woningen. Dinsdag wordt er gepraat over het masterplan in de Rijswijkse gemeenteraad. De Partij Beter Rijswijk heeft al laten weten het niet eens te zijn met de plannen. Beter Rijswijk wil wel dat het winkelcentrum opgeknapt wordt, maar niet dat het centrum kleiner gemaakt wordt. Woningen vinden ze prima, maar niet op de plaats van de winkels, maar in de leegstaande kantoorpanden rondom het winkelcentrum. Het is niet de eerste keer dat het winkelcentrum op de schop gaat. Na twee grote branden in 1993 werd een deel van In de Bogaard opnieuw opgebouwd. Er werden nieuwe passages ontwikkeld, zoals In De Terp, de Prinsenpassage en de Sterpassage. Het vernieuwde centrum ging in 1999 weer open. LEES OOK: IN BEELD: Troosteloze lege winkelcentra Dit artikel is tot stand gekomen na een tip via Facebook Live. Heb jij ook een onderwerp waar Omroep West volgens jou aandacht aan moet besteden? Praat elke vrijdagochtend om 08.45 uur mee tijdens de redactievergadering live op Facebook. Meer info op www.omroepwest.nl/facebooklive.