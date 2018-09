'Beugelsdijk appte mij: 'We gaan Heerenveen slopen'

Bas, vorige keer had je twee van de vijf wedstrijden maar goed. Hoe kijk je daar op terug?

‘Ik stak toen niet in hele grote vorm. Ik was wel blij dat ik tenminste ADO Den Haag goed had. Die liet ik winnen van Fortuna.’

‘ADO heeft komend weekend ook weer een prima kans op drie punten. Heerenveen uit is een mooie wedstrijd en de Friezen zijn niet echt in goede doen. Op bezoek bij Katwijk hadden ze 117 minuten nodig om die ploeg op de knieën te krijgen. Heerenveen is minder gevaarlijk dan we gewend van ze zijn.’

‘Alhoewel. ADO presteert natuurlijk ook wisselvallig. Ze hebben zich goed herpakt na die 7-0 tegen PSV. Puntje tegen Vitesse is prima. In de beker wonnen ze ook nog eens makkelijk. En een prachtig doelpunt van Tommy Beugelsdijk natuurlijk. Ik had hem nog geappt. Even kijken wat hij ook alweer precies zei. Moment!’

‘Oja, hier heb ik het. Ik had hem dus succes gewenst voor vrijdag. Toen zei hij: ‘Slopen moeten we ze.’ Ben ik het trouwens helemaal mee eens. Ze hebben geen keus. Naast Nasser El Khayati zit er weinig finesse in het team.’

‘Al moet ik Elson Hooi niet uitvlakken. Die krijgt nu het vertrouwen en speelt prima. Die twee samen met de onverzettelijkheid van Lex Immers en Beugelsdijk moet Tomas Necid toch kunnen laten scoren in de competitie? Als hij het niet doet dan hebben we altijd Nasser nog. Dus we gaan daar gewoon winnen.’

Dan vinken we een twee aan bij ADO Den Haag. Dan hebben we nog allerlei streekderby’s in het amateurvoetbal. Maar voordat we daar heen gaan wil ik eerst de uitslag van Hoek – Quick Boys weten.

‘Hoek doet het helemaal niet gek in de competitie. Die staan netjes vierde. Quick Boys natuurlijk koploper. Maar het wordt lastig daar.’

‘Weet je waar ik nu benieuwd naar ben. Gaat Dennis Kaars in de basis starten? Die maakte er bij De Dijk veertig. Ging bijna naar Sparta, maar dat liep stuk stuk op 5000 euro. Daarna naar Den Bosch. Ik wil hem wel zien.’

‘Hoek is een enorm stugge ploeg. Met Dennis de Nooijer hebben ze een trainer die we allemaal wel kennen. Het wordt lastig voor Quick Boys. Maar ze nemen de drie punten mee.’

Dan de drie streekderby’s. Laten we beginnen met Rijnsburgse Boys tegen VVSB.

‘Op basis van de ranglijst zou je zeggen Rijnsburgse Boys. Die staan netjes vierde en VVSB laatste. Maar VVSB heeft in het bekertoernooi tegen een eredivisieclub prima gepresteerd. Pas na penaltys tegen De Graafschap eruit. Ook Rijnsburgse Boys kwam met die 1-1 natuurlijk ver. Jammer dat TOP Oss na penalty’s doorging. ‘

‘Alles bij elkaar heeft Rijnsburgse Boys de iets betere papieren. Ze zijn net wat beter. ‘De Uien winnen.’

SJC – Noordwijk is het duel waar veel liefhebbers van het amateurvoetbal naar uitkijken. Wat gaat dat worden?

‘De nummer twaalf tegen de nummer twee. Bij VV Noordwijk zijn ze na die overwinning op Sparta Rotterdam euforisch gestemd. Dat was prachtig.’

‘Ik heb even gekeken naar de stand en het doelsaldo. Noordwijk heeft twee keer zoveel gescoord in de competitie. Achttien om negen. Daarnaast kreeg SJC twee keer zoveel doelpunten tegen: veertien om zeven. Dat zijn toch belangrijke factoren. De drie punten gaan naar de Duinwetering.’

Dan de laatste. Quick tegen Westlandia.

‘Die ploegen liggen iets verder uit elkaar. Met GDA heb ik op beide sportparken veel gespeeld. Leuk om ze dan nu weer terug te zien. Ze hebben allebei vier keer verloren en een keer gewonnen. Das niet heel best. Een gelijkspel zou niet gek zijn. Maar Quick staat zondag om vier uur met de drie punten.’

‘Dan heb ik vier uitclubs laten winnen. Das statistisch niet slim. Thuisploegen winnen vaker natuurlijk. Maar ik laat het hier wel bij.'