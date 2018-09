D66-fractievoorzitter Inge Prins verlaat Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Inge Prins stopt als raadslid in Alphen aan den Rijn. Ze heeft een nieuwe baan aangeboden gekregen, waarvoor ze de gemeente Alphen zal gaan verlaten. Prins is het derde raadslid dat afzwaait binnen een half jaar na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

De D66-fractievoorzitter gaat voor het Openbaar Ministerie in Groningen aan de slag. Daarom wil ze naar het noorden van het land verhuizen. De wet staat niet toe om dan raadslid in Alphen te blijven. En dus zwaait Prins per 1 oktober af, meldt Studio Alphen, mediapartner van Omroep West.

In 2008 kwam Prins in de gemeenteraad. De inwoner van Zwammerdam werd direct fractievoorzitter. In 2013 loodste ze D66 naar vier zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen en dwong een plek in de coalitie af. Bij de verkiezingen in maart van dit jaar viel D66 terug naar drie zetels en verdween D66 uit de coalitie.



Nog een D66'er

Saillant is dat collega-D66'er Richard Middelraad donderdagavond afscheid nam van de gemeenteraad. Ook hij gaat verhuizen, in verband met onvoorziene persoonlijke omstandigheden. Zijn plek wordt ingenomen door raadslid Maurits de Vries. Pieter Jan Morssink, die bij de verkiezingen geen zetel bemachtigde, keert terug in de raad als opvolger van Prins. Het fractievoorzitterschap wordt overgenomen door Gert van den Ham.

Prins is alweer het derde raadslid dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart werd geïnstalleerd en haar zetel inlevert. Behalve D66-collega Middelraad deed Bernadette Wolters (PvdA) dat ook, omdat zij wethouder werd in Nieuwkoop. Pauline Hoogeveen (GroenLinks) koost ervoor om ondanks haar uitverkiezing toch geen raadslid te worden.

