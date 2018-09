Deel dit artikel:













Bouwvakker werkt 7 dagen per week, 14 uur per dag op bouwplaats tempel Foto: Archief

DEN HAAG - De Inspectie SZW en agenten van politiebureau Laakkwartier hebben donderdag bij de bouw van een Hindoe-tempel in de 1ste Van der Kunstraat in Den Haag zes Indiase en Oekraïense bouwvakkers aangetroffen die illegaal aan het werk waren. Een van deze medewerkers verklaarde zeven dagen per week, 14 uur per dag te werken. Ook zei hij dat hij op de werkplaats slaapt.

De medewerker zei dat hij van de drie maanden die hij heeft gewerkt, maar tien dagen uitbetaald heeft gekregen. Hij heeft 400 euro ontvangen voor het werk dat hij heeft verricht. Ook zou zijn paspoort afgenomen zijn door de organisatie die ervoor heeft gezorgd dat hij in Nederland aan het werk kon. Tijdens de controle waren op de bouwplaats zeventien mensen aan het werk. LEES OOK: Spiritueel centrum Laakhaven krijgt vorm, maar wel met het enig oponthoud