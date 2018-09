Bewoners Dunantstraat Zoetermeer al dagen zonder warm water

ZOETERMEER - Bewoners aan de Dunantstraat in Zoetermeer zitten al bijna een week zonder warm water en zonder verwarming. Ze klagen al dagen bij woningcorporatie Vestia, maar het probleem is nog steeds niet opgelost.

'Ik doe water in de waterkoker, dan in een teiltje, en dan kan ik mezelf wassen,' zegt een bewoner. Bewoners zoeken andere manieren om zichzelf te kunnen wassen. Sinds afgelopen zaterdag doen de Zoetermeerders het met koud water. Af en toe is het water even warm, maar daarna is het direct weer koud. 'Ik heb een paar keer mazzel gehad dat ik mezelf kon douchen voordat het stil viel, maar het is een drama,' verzucht een andere gedupeerde.

De honderden bewoners van de Dunantstraat zijn het meer dan zat. Al dagen bellen en mailen ze naar woningcorporatie Vestia, maar nog steeds is het probleem niet opgelost, zeggen ze. 'Ik ben pissig gewoon. Ik vind het onbehoorlijk. We zitten hier met z'n allen in de flat, ouderen, jongeren, mensen met een baby. We zitten al bijna een week zonder warm water. We moeten ons wassen met een keteltje water. Dat doe je nog geen eens in de Middeleeuwen', vertelt een van de bewoners.



Kastje naar de muur

Ook een andere bewoner is boos. 'Ik ben heel erg boos. We bellen naar Vestia, en worden van het kastje naar de muur gestuurd en we blijven steeds zonder warm water zitten. Ik vind dat echt niet normaal.'





Vestia erkent dat de bewoners eerder geïnformeerd hadden moeten worden. Een woordvoerder laat weten dat de centrale aansturing van de ketel kapot is. Om die te repareren moet de leverancier erbij komen. Het belangrijke onderdeel zou vrijdag in zijn geheel vervangen worden.

Vrijdagavond zou het probleem opgelost moeten zijn. Bewoners hopen dan weer te kunnen douchen. 'Mijn verwachtingen zijn niet hoog meer. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren.'

