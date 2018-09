Connexxion wil bussen blijven rijden in regio Den Haag: ‘Aanbesteding oneerlijk verlopen’

DEN HAAG - Vervoerder Connexxion, die nu nog de bussen rijdt in het gebied rondom Den Haag, verzet zich tegen de uitkomsten van een openbare aanbesteding waardoor straks de Israëlische vervoersgigant EBS het streekvervoer in de regio mag gaan verzorgen.

Volgens Connexxion heeft de winnende partij een 'ongeldige bieding gedaan'. Deze zou niet voldoen aan de 'door de opdrachtgever gestelde eisen', aldus het bedrijf. 'Ook zijn er bij de beoordeling procedurele en inhoudelijke fouten gemaakt. Hierdoor is onze bieding te laag beoordeeld, en die van de winnaar te hoog. Wanneer de juiste procedure zou zijn gevolgd was Connexxion als winnaar uit de bus gekomen,' stelt de vervoerder, die verder geen inhoudelijke toelichting wil geven.

Daarom heeft Connexxion bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), dat verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer, een interne bezwaarschriftenprocedure gestart. Daarnaast heeft vervoerder bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bezwaar gemaakt. Die laatste zaak dient op 19 oktober, de verwachting is dat het college binnen twee weken uitspraak doet.



Beginnen met voorbereidingen

De interne bezwaarschriftenprocedure heeft geen opschortende werking. Daarom mag de nieuwe vervoerder tijdens de looptijd beginnen met voorbereidingen voor het vervoer, bijvoorbeeld het bestellen van nieuwe bussen en het opstellen van de dienstroosters om in augustus 2019 te kunnen gaan rijden.

De procedure bij College van Beroep voor het Bedrijfsleven kan wel een opschortende werking hebben. Dat houdt in dat EBS gedurende die looptijd niet verder mag gaan met de voorbereidingen.



Grootste busmaatschappij

De metropoolregio maakte begin juli dit jaar bekend dat EBS vanaf 2019 de nieuwe busvervoerder in het gebied rond Den Haag wordt. EBS is al actief in Noord-Holland en Voorne Putten. Het bedrijf is een dochter van Egged Israel Transport Cooperative Society, Ltd. Dat is de grootste busmaatschappij van Israël en, op London Buses na, het grootste busbedrijf van de wereld.

Het besluit betekent in de praktijk dat de huidige vervoersmaatschappij in het gebied, Connexxion, het streekvervoer in Westland, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en Wassenaar per augustus 2019 kwijtraakt. De concessie van EBS loopt van 2019 tot 2030.



Niet de eerste keer

Voor het streekvervoer in de ov-regio Haaglanden Streek waren drie bedrijven in de race, Connexxion, EBS en het Franse Keolis. Het is niet de eerste keer dat Connexxion een concessie verliest in onze regio. In 2012 raakt het bedrijf het streekvervoer in de regio Leiden-Alphen-Gouda kwijt aan concurrent Arriva, dat bussen mag rijden tot 2022.

Hoewel de HTM gewoon de bussen mag blijven rijden in de stad Den Haag – dat is een ander vervoersgebied – werd na de verlening van de concessie duidelijk dat de Haagse Stadspartij grote moeite heeft met EBS als nieuwe vervoerder.



Illegale nederzettingen

Dit omdat volgens fractieleider Joris Wijsmuller moederbedrijf Egged Holding in Israël het vervoer van en naar illegale nederzettingen zou verzorgen. 'Daarmee werkt Egged actief mee aan schendingen van het internationaal recht. In de regio is ophef over deze concessieverlening ontstaan, en ook de Haagse Stadspartij is geschrokken van het feit dat de MRDH namens de gemeente Den Haag zakendoet met een bedrijf wat betrokken is bij het schenden van het internationale recht', aldus het raadslid.

Maar volgens het Haagse college van burgemeester en wethouders voldoet EBS gewoon aan alle wettelijke regels die gelden rond een aanbesteding. Uit een ‘gedragsverklaring’ van het de minister van Justitie en Veiligheid is gebleken dat 'tegen de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan'.



Internationale conflictsituaties

Het stadsbestuur vindt ook dat het zich niet moet begeven 'op het vlak van de internationale rechtsorde' en zich ook niet moet 'mengen in internationale conflictsituaties'.

Het college van burgemeester en wethouders: 'De beoordeling van vermeende (mede)schuldigheid van een bedrijf aan schending van het internationale recht, en het al dan niet verbinden van consequenties daaraan, valt onder de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het Rijk en/of gerechtelijke organen als het Internationaal Strafhof van de VN. Het college is daartoe niet bevoegd en/of uitgerust met de benodigde middelen en instrumenten.'

LEES OOK: 'Hoe gaat het nu verder met ons?'; chauffeurs benieuwd naar busvervoer onder EBS