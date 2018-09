Deel dit artikel:













'Heerenveen heeft een kwetsbare verdediging, het moet kunnen'

DEN HAAG - Hij staat sinds het WK voetbal bekend als dé koning van de voetbalvlogs. Op de markt, bij de bakker, in z'n zwembroek op het strand. Het maakt Aad de Mos helemaal niets uit. Op de gekste plekken analyseert hij voetbalwedstrijden én blikt hij vooruit. En dat is wat Aad vanaf deze vrijdag, speciaal voor Omroep West Sport, om de week in één minuut gaat doen.

'ADO heeft een belangrijk punt gehaald tegen Vitesse', begint hij. 'Een compliment voor de spelersgroep en staf. De fans waren heel positief in Arnhem. Over zaterdag: Heerenveen heeft een kwetsbare verdediging. Ik wens ADO veel succes, het moet kunnen. En probeer in het linkerrijtje te blijven.' Bekijk hier de vorige vlog van Aad voor Omroep West. LEES OOK: 'Beugelsdijk appte mij: We gaan Heerenveen slopen'