Nuon Solar Team Delft beschuldigd van spionage Nuna9S van het Nuon Solar Team van de TUDelft | Foto: Nuon Solar Team TU Delft

DELFT - Een flinke tegenvaller voor het Nuon Solar Team van de TU Delft. Het team dat meedoet aan de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika wordt verdacht van spionage en moet daarom 116 kilometer inleveren. En dat is balen, want het Delftse team stond juist net weer aan kop.

Na een turbulente start maakten de studenten afgelopen donderdag een inhaalslag. Die voorsprong hebben ze gelijk weer moeten inleveren, nadat een teamlid zijn bagage in een strategiewagen van titelconcurrent Tokai uit Japan had gelegd. Hoewel dat volgens het Nuon Solar Team per ongeluk ging, hebben de Japanners bij de raceorganisatie een klacht ingediend wegens spionage. En dat moet het Nederlandse team dus bekopen met 116 kilometer, waardoor de Japanners op een flinke voorsprong op de Nederlanders staan.

Vergissing door voedselvergiftiging Volgens het Nuon Solar Team was het bewuste teamlid ziek en daardoor niet helemaal bij de les. Hij zou zijn vergissing hebben gemaakt als gevolg van duizeligheid en misselijkheid door een voedselvergiftiging. Ook zou de strategiewagen van de Japanners erg lijken op die van het Nederlandse team. Het lijkt erop dat deze actie het Delftse team de titel gaat kosten. Toch blijven ze optimistisch: 'We gaan niet bij de pakken neerzitten. We hebben hier anderhalf jaar keihard voor gewerkt en gaan alles op alles zetten om zaterdag als winnaar over de finish te rijden', aldus teamleider Jelle van der Lugt.

Sasol Solar Challenge Het team van de TU Delft doet mee aan de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika, een race voor zonnewagens. Bij de Sasol Solar Challenge wint het team dat met zijn zonneauto de meeste kilometers maakt in de gestelde tijd. De bedoeling is om met de zonneracer zaterdag - na in totaal acht etappes - aan te komen in Kaapstad. LEES OOK: Solar Team Delft raakt in storm spullen kwijt, zonnewagen lijkt gered