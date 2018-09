Leraren krijgen voorrang bij een huurwoning in Den Haag

DEN HAAG - Den Haag gaat woningen met voorrang verhuren aan leraren. De proef moet helpen bij het terugdringen van het lerarentekort. Ook politieagenten en hulpverleners krijgen voorrang.

Den Haag neemt Amsterdam als voorbeeld. Daar heeft het stadsbestuur honderd nieuwe woningen beschikbaar gesteld voor startende leraren in Amsterdam. Deze proef moet uitwijzen of het met voorrang toewijzen van woningen leidt tot het aantrekken of behouden van leraren.

Den Haag wil ook zo'n proef starten. 'Gezien de krapte op de Haagse woningmarkt en het grote lerarentekort is het wenselijk om ook in Den Haag te gaan experimenteren', schrijft het college in antwoord op raadsvragen van de VVD.



Lerarentekort

Volgens het college is uit onderzoek is gebleken dat het lerarentekort mogelijk teruggedrongen kan worden met een voorrangsregeling. 'Leraren in Amsterdam geven de woningmarkt weliswaar niet als doorslaggevende maar wel als een belemmerende factor bij het solliciteren op een baan in het Amsterdamse onderwijs.'

Het nieuwe Haagse college van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks wil de komende jaren een 'forse inhaalslag' maken met het bouwen van middeldure huur- en koopwoningen. 'Daarmee wordt ook ingezet op woningen voor mensen die een onmisbare bijdrage leveren aan Den Haag, zoals politieagenten, leraren en hulpverleners.'



Proef

Voor het einde van het jaar wil het college duidelijk hebben hoe de proef eruit komt te zien.