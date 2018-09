'Zorgen onder islamieten na aanhouding Allahoe akbar-schreeuwer'

Het arrestatieteam in de Telexstraat in Den Haag. Foto: Regio15

DEN HAAG - Natuurlijk begrijpt hij heel goed dat ook in Den Haag de veiligheid van burgers voorop staat. En dat de stad op dit punt uitdagingen heeft gekend. Toch, zegt Cemil Yilmaz van de politieke partij NIDA in de Haagse raad, worden de zorgen in de islamitische gemeenschap steeds groter. 'Wanneer word je verdacht? En daarom hebben wij grote zorgen en vraagtekens.'

Directe aanleiding is de aanhouding van een 22-jarige man, woensdag op de Telexstraat in Den Haag, door een speciale eenheid van de politie. De man had een gasfles met lachgas bij zich en zou 'Allahoe akbar' hebben geschreeuwd. Na onderzoek werd duidelijk dat de man uit Zoetermeer niets strafbaars had gedaan en dat hij weer op vrije voeten kwam.

Yilmaz merkt dat dit soort acties in de islamitische gemeenschap tot veel onrust leidt. Vandaar dat hij via schriftelijke vragen aan het stadsbestuur duidelijkheid hoopt te krijgen over hoe er hier wordt omgegaan met signalering en duiding van mogelijk verward, strafbaar, extremistisch of terroristisch gedrag.



Grondwettelijke vrijheid

Ook zijn er zorgen onder Islamitische inwoners van Den Haag over hun grondwettelijke vrijheid om hun religie in Den Haag vrijuit te praktiseren en te belijden, zonder mogelijk als een radicaal, extremist of terrorist geduid te worden, stelt de partij. De fractievertegenwoordiger: 'Zo sprak ik een moeder van wie de kinderen op school liever geen presentatie willen houden over de islam. Want dan worden ze mogelijk als gevaar beschouwd. En er zijn mensen die er nu wel twee keer over nadenken of ze op straat wel een hoofddoek gaan dragen.'

Yilmaz: 'Natuurlijk is het niet handig om dit soort dingen bij een tankstation te gaan roepen. Maar aan de andere kant: is het dan nodig om een anti-terreur eenheid in te schakelen en die man op straat tot op zijn onderbroek uit te kleden? Wij snappen dat de veiligheid van alle Haagse burgers, hoog in het vaandel staat. Dat betekent echter niet dat dit een vrijgeleide is om de vrijheid van Haagse burgers in te perken. Wij willen meer transparantie over het effect van het huidige beleid en aanpak.'