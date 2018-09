'KNVB moet eredivisie niet veranderen, het is een dom plan'

DEN HAAG - De Eredivisie CV vergadert al bijna een jaar over aanpassingen aan de competitie als het terugbrengen van het aantal clubs naar zestien en het spelen van play-offs om het kampioenschap. In oktober moet er een besluit komen over de ingrijpende veranderingen.

In TV West Sport reageert ras-Hagenees en ADO-supporter John van Zweden negatief op plannen die sportmarketeer Chris Woerts de KNVB heeft geadviseerd. 'Ik vind het niks, het is een dom plan. Dan heb je bijvoorbeeld als club een goed seizoen gedraaid met een zevende plaats en dan kun je uiteindelijk nog degraderen, dat kan toch niet!'

Dit is een aantal van de adviezen aan de KNVB en Eredivisie CV:

De eredvisie wordt teruggebracht van achttien naar zestien clubs.

Na 30 wedstrijden spelen de eerste zes clubs voor het kampioenschap en voor Europese plaatsen.

De nummers zeven tot en met zestien spelen voor degradatie en een plek in de play-off voor een Europees ticket.

De nummers vijftien en zestien degraderen.

De nummers dertien en veertien spelen play-off voor promotie/degradatie.

De nummers zeven en acht spelen een play-off over één wedstrijd voor finaleplaats tegen nummer vier van de eredivisie voor laatste Europese ticket.

Totaal oneerlijk

De veranderingen moeten er voor zorgen dat de eredivisie weer spannender wordt en aantrekkelijker voor met name buitenlandse partijen en tv-zenders, waardoor de waarde van de eredivisie omhoog gaat. 'Onzin!', zegt Van Zweden, die zelf ervaring heeft in de Engelse Premier League als voormalig mede-eigenaar van Swansea City.

'Eigen schuld dat het minder gaat met de eredivisie en er weinig wordt verdiend. Heb met de KNVB hier al een paar keer een debat over gehad en hét probleem in Nederland is dat hier de tv-gelden totaal oneerlijk worden verdeeld. Heb in Engeland zelf meegemaakt hoe het beter kan. Daar krijgen alle clubs in de Premier League nagenoeg evenveel geld uit de tv-inkomsten. In de eredivisie is dat op basis van prestaties in het verleden, wat een onzin!'



'Kleine clubs geld geven'

'Als je de eredivisie op sterkte wilt brengen dan moet je het omdraaien, dus de kleine clubs geld geven en de grote clubs wat minder. De KNVB zegt dan dat we Europees zwakker worden, ja dat zal best maar je moet eerst je eigen competitie sterker maken en niet alleen de topclubs'.

John van Zweden gaat in TV West Sport ook uitgebreid in op de prestaties van ADO Den Haag en Nasser El Khayati in het bijzonder. Ook bespreken we met hem de samenwerking tussen ADO en de Chinese eigenaar van de club.