Overvallers Raymond van Barneveld: 'Ik schiet je dood! Waar is je kluis?'

DEN HAAG - Drie mannen die verdacht worden van de overval op het huis van darter Raymond van Barneveld staan maandag voor het eerst voor de rechter. De drie Amsterdammers zouden op zaterdag 16 juni het huis van de darter aan de Harry Pauwlaan in Den Haag zijn binnengevallen. 'Ik schiet je dood, waar is je kluis?', riepen ze tegen Silvia van Barneveld, de vrouw van de darter.

Silvia werd 's ochtends vroeg wakker van geluid, toen bleek dat er drie mannen in haar huis stonden. Van Barneveld was op dat moment niet thuis. Zijn vrouw werd beroofd van haar ketting, oorbellen, tas en portemonnee. 'Ik schiet je dood, waar is je kluis,' riepen de overvallers.

Silvia raakte met de mannen verwikkeld in een worsteling en vluchtte het huis uit. Ze had een paar blauwe plekken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie pakte in de weken na de overval drie mannen op. Het gaat om drie Amsterdammers van 24 en 25 jaar. Maandag staan de drie voor de rechter in een zogenoemde pro-formazitting. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

