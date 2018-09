Noordwijk maakt zich op voor dorpsclash: 'Sjakie, Sjakie, Noortuk komt eraan'

NOORDWIJK - SJC-trainer Sjaak Polak is verbaasd over de tweets die volgens hem in aanloop naar de wedstrijd SJC - Noordwijk de wereld ingeslingerd zijn. Teksten als 'Sjakie, Sjakie, Noortuk komt eraan!' en 'Sjakie neem je teringzooi mee' vond de oud-profvoetballer vreemd. 'Ik ben niet SJC. Ik heet toevallig Sjaak en ik ben trainer hier, maar volgens mij speelt Noordwijk tegen SJC en niet tegen mij', aldus Polak.

De spanning rondom de wedstrijd, die in de volksmond ook wel 'het kampioenschap van Noordwijk genoemd wordt, loopt op. Maar Kees Zethof, de trainer van Noordwijk, merkt daar in zijn selectie niet zoveel van. 'Voor heel veel mensen om de spelersgroep heen leeft het meer dan bij de jongens zelf', aldus Zethof.



Voor Zethof zelf is de wedstrijd wel erg bijzonder. De Noordwijker was namelijk drie jaar lang als hoofdtrainer werkzaam bij de tegenstander van aankomende zaterdag. Op de vraag of hij zijn oude liefde pijn gaat doen, zegt hij: 'Dat is zeker de bedoeling. Wij spelen voor de winst en dan spelen sentimenten geen rol. Dat mag eventueel na de wedstrijd, maar niet tijdens'.



Wedstrijd live te volgen bij West

De wedstrijd, die nooit eerder in competitieverband gespeeld werd, is zaterdagavond vanaf 18.00 u live te volgen via omroepwest.nl.

LEES OOK: SJC gaat uitdaging aan met gevestigde orde op zaterdag: 'Dit kunnen we aan'