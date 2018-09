Rick en Wesley fietsen ruim 1300 kilometer om alcoholverslaving te overwinnen

DEN HAAG - Alleen afkicken was niet voldoende voor de voormalig alcoholverslaafden Rick van Sante en Wesley Daniëls uit Den Haag. Ze plakten er ook nog eens een fietstocht van ruim 1300 kilometer aan vast. Dat leverde ze onderweg niet alleen veel bijzondere momenten op; ook het contact met hun familie werd erdoor hersteld.

Vol trots wordt het tweetal vrijdagmiddag onthaald bij Straat Consultaat op de Parkstraat in Den Haag. Behalve medewerkers en vrienden, zijn ook enkele familieleden van Rick en Wesley uitgerukt. Door weer en wind trokken de twee afgelopen weken door Nederland en een stukje België en Duitsland. Het weer zat helaas niet niet altijd mee, maar dat mocht de pret niet drukken.

Dieptepunt voor de heren was het moment dat de fiets van Rick de geest gaf. Even leek het erop dat ze hun fietstocht voortijdig moesten staken. Maar dankzij de financiële hulp van begeleider Joy Falkema, wordt via Marktplaats een tweedehands damesfiets op de kop getikt. Zo konden de twee hun tocht toch doorzetten. Hun beloning bij de finish is dan ook meer dan verdiend: een Detox-trofee.



Van camping naar camping

Voor Wesley was het fietsen een uitstekend middel om zich niet bezig te houden met alcohol: 'Het was een unieke ervaring', vertelt hij. 'Elke dag wat anders: van camping naar camping. Mooier kan het niet. Je hebt je hoofd ergens anders op. Je denkt niet aan de drank. Het heeft mij echt geholpen.'

Dat geldt ook zeker voor Rick die het contact met zijn familie tijdens de reis zag worden hersteld: 'Zij zagen natuurlijk ook die berichten op Facebook over onze fietstocht. En dan gaan ze berichten sturen: dat ze trots op je zijn en dat ze je weer vaker willen zien. Net zoals vroeger. Mij kan je niet blijer maken.'

