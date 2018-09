Poepdonoren gezocht: 'We zijn vooral op zoek naar jonge mensen'

LEIDEN - Het is een succesvolle manier om darminfecties te bestrijden: de poeptransplantatie. Artsen van de poepbank in het LUMC, de Nederlandse Donor Feces Bank (NDFB), hebben tot nu toe honderd mensen met die infectie behandeld en tot hun eigen verbazing bleek 89 procent te genezen met behulp van donorpoep. Maar er is één probleem: er zijn veel te weinig poepdonoren.

Het LUMC heeft de eerste en enige poepbank van Europa. Maar er is te weinig donorpoep. Die is nodig om poeptransplantaties uit te voeren. Daarbij wordt gezonde, verdunde poep via een slangetje in de neus naar de darmen van de patiënt gebracht. De bacteriën van de gezonde poep zorgen er dan voor dat de darminfectie verdwijnt.

Maar er zijn nu maar vijf mensen die de hoge kwaliteit poep aanleveren. En daarom doet het LUMC een oproep: 'We zijn op zoek naar gezonde mensen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar', zegt Karuna Vendrik van de NDFB. 'Mensen mogen ook niet te zwaar zijn, geen medicijnen gebruiken en in de buurt van Leiden wonen of werken.'



Poep van hoogwaardige kwaliteit

Door de strenge eisen die de poepbank stelt, vallen veel mensen af. Bovendien blijkt het voor veel donoren best lastig om het vol te houden. Zo hebben zich bij het LUMC ooit vijfhonderd donoren zich aangemeld, terwijl er nu dus nog maar vijf donoren over zijn.

Een ander probleem is dat de poep binnen twee uur in Leiden moet zijn, omdat de werkzame bacteriën niet zo goed tegen zuurstof kunnen. De poepbank hoopt dat vooral jonge mensen zich zullen aanmelden. Dat kan op www.ndfb.nl.

