A4 tot zondagmiddag afgesloten richting Rotterdam

DEN HAAG - De A4 in de richting Rotterdam is dit weekend ter hoogte van knooppunt Ypenburg afgesloten. Dat meldt Rijkswaterstaat. Tijdens de afsluiting worden de rijbanen van een nieuwe asfaltlaag voorzien.

Het werk wordt uitgevoerd van vrijdag 28 september vanaf 21.00 uur tot zondag 30 september tot 11.00 uur. Verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met zo'n twintig minuten extra reistijd.



Het is de zesde keer dit jaar dat de A4 ter hoogte van knooppunt Ypenburg wordt afgesloten. Dat is nodig om viaducten over de Rotterdamsebaan in de snelweg aan te leggen. Er zijn inmiddels twee grote dekconstructies geplaatst. In dit zesde en laatste weekend, wordt de rijbaan in de richting van Rotterdam voorzien van een laatste laag asfalt. Deze werkzaamheden stonden al gepland in augustus, maar werden vanwege slechte weersomstandigheden uitgesteld.

LEES OOK: Goed voorbereid op weg met de Verkeerskaart van Omroep West