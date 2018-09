Gemeente Den Haag bevestigt: ambtenaar heeft regels overtreden

DEN HAAG - De gemeente Den Haag bevestigt dat een ambtenaar de integriteitsregels van de gemeente heeft overtreden en dat er tegen de betrokkene ‘passende maatregelen’ zijn genomen. Het gaat, melden bronnen in het stadhuis, om de directeur van de Stichting Vobis, tot voor kort Hindustani.

Daarmee reageert de gemeente op de onthulling, woensdag van Omroep West, dat een ambtenaar op non-actief is gesteld. De ambtenaar werkte tegelijkertijd als directeur van de Stichting Vobis. Die organisatie heeft de afgelopen jaren tonnen subsidie van de gemeente ontvangen.

‘De inhoudelijke en financiële verantwoording over eerder verleende subsidies worden door de gemeente Den Haag beoordeeld op de aspecten good governance/integriteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. Deze controle is momenteel nog gaande’, aldus het stadhuis vrijdagavond in een officiële verklaring.



Overtreding

Volgens een woordvoerder ontving de gemeente ook nog een ‘op zichzelf staand signaal dat er mogelijk sprake was overtreding van de integriteitsregels door een ambtenaar, tevens een betrokkene van de stichting’.

De woordvoerder van de gemeente stelt in een verklaring dat ‘iedere ambtenaar van de gemeente zich dient te gedragen als een goed ambtenaar betaamt, zoals vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden die met ambtenaren overeen worden gekomen’.



Overtreding van de integriteitsregels

Op het moment dat er serieuze signalen zijn van overtreding van de integriteitsregels, start de gemeente een onderzoek. ‘De wijze waarop zo’n onderzoek wordt uitgevoerd, staat beschreven in het Centraal Onderzoeksprotocol Vermoedelijke Integriteitsschending. Om zo’n onderzoek ongehinderd te kunnen doen, komt het voor dat medewerkers naar wie onderzoek wordt gedaan op non-actief worden gesteld', aldus de woordvoerder.

'Als een medewerker het niet eens is met de vastgestelde feiten op grond waarvan de gemeente Den Haag als werkgever een rechtspositioneel besluit heeft genomen, kan de medewerker hiertegen bezwaar aantekenen.’ De woordvoerder bevestigt ook dat dit onderzoeksprotocol in dit geval in werking is gesteld en ook een overtreding vastgesteld. ‘Daarna zijn passende maatregelen genomen.’