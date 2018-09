Krikke: 'Iedereen mag 'God is Groot' roepen, in welke taal dan ook'

DEN HAAG - 'In Den Haag ben je vrij om 'God is Groot' te roepen, in welke taal dan ook'. Dat zei burgemeester Pauline Krikke vrijdagavond in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. Daarmee reageert ze op zorgen van de politieke partij NIDA. Volgens die partij vrezen moslims voor ongrondwettelijke aanhoudingen na de arrestatie van een 22-jarige man vorige week.

De man werd woensdag aangehouden op de Telexstraat in Den Haag door een speciale eenheid van de politie. Hij had een gasfles met lachgas bij zich en zou 'Allahoe akbar' hebben geschreeuwd. Dat betekent 'God is Groot' in het Arabisch. Na onderzoek werd duidelijk dat de man uit Zoetermeer niets strafbaars had gedaan, waarna hij weer op vrije voeten kwam.

Volgens Cemil Yilmaz van NIDA leiden dit soort acties in de islamitische gemeenschap tot veel onrust. Ook zijn er zorgen onder islamitische inwoners van Den Haag over hun grondwettelijke vrijheid om hun religie in Den Haag vrijuit te praktiseren en te belijden, zonder mogelijk als een radicaal, extremist of terrorist geduid te worden, stelt de partij.



Het zekere voor het onzekere

Die zorgen wil Krikke wegnemen, zei ze vrijdag in Studio Haagsche Bluf: 'Het gaat mij er absoluut niet om welke achtergrond iemand heeft en in welke taal iemand roept 'God is Groot'. Dat staat je echt helemaal vrij', aldus Krikke. Volgens haar was dat ook niet het punt bij de arrestatie van de 22-jarige man uit Zoetermeer.

'De dreiging was dat hij met een gasfles in de auto zat. Als die fles wél de lucht in was gegaan, hadden we een heel andere discussie gehad. Ik heb liever dat we zwaar inzetten en achteraf zeggen dat het niet nodig was geweest, dan dat we de situatie onderschatten en het níet bleek mee te vallen', aldus Krikke.



