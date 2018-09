Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zwembad De Hoorn in Alphen ontruimd: 'Bezoekers moesten overgeven' Zwembad De Hoorn werd ontruimd nadat bezoekers moesten overgeven | Foto: Media TV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Zwembad De Hoorn in Alphen aan den Rijn is vrijdagavond ontruimd nadat bezoekers moesten hoesten en overgeven. 'Een te hoog chloorgehalte in het water bleek de veroorzaker', zegt een woordvoerder van de brandweer. Eén kind is naar het ziekenhuis gebracht en twee personen zijn naar de huisartsenpost gegaan.

Volgens de woordvoerder begonnen rond 18.00 uur een aantal bezoekers flink te hoesten. 'Een uur later moesten sommigen van hen overgeven. Daarop is besloten het pand te ontruimen. Het personeel heeft de bezoekers in alle rust naar buiten gebracht.'

Zo'n zeventig bezoekers werden geëvacueerd. Volgens de woordvoerder is het kind dat naar het ziekenhuis moest, inmiddels weer thuis. Ook met de twee die naar de huisartsenpost zijn gegaan, gaat het naar omstandigheden goed. Het zwembad blijft voorlopig dicht; hoelang kon de woordvoerder niet zeggen.